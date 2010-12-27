Россельхознадзор запустил online-сервис для перевозки домашних животных

Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям запустил online-сервис для перевозки собак и кошек.

В пресс-службе ведомства пояснили, что с помощью сервиса можно получить информацию о том, какие прививки и обработки нужно сделать животному перед путешествием. Также там даны пояснения о сопроводительных документах, которые нужно оформить владельцу для ввоза животного на территорию РФ, его вывоза за рубеж и перемещения по территории страны для целей, отличных от предпринимательских.

Одна из основных функций сервиса – с его помощью можно записаться на конкретное время в удобное подразделение Россельхознадзора для оформления документов. Однако при путешествии за пределы России онлайн-запись не осуществляется, поскольку ветеринарные сопроводительные документы в эти страны не оформляются Россельхознадзором.

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