В Петербург и Ленобласть ввезли около 19 тысяч тонн корма для собак и кошек

Лакомства для животных поступали из Канады, Италии и Нидерландов.

За пять месяцев текущего года в Петербург и Ленобласть ввезли порядка 19 тысяч тонн кормов для кошек и собак. Как сообщили в пресс-службе регионального Управления Россельхознадзора, проходящие ветеринарный контроль лакомства для животных поступали из 19 стран.

Самыми щедрыми на корма оказались Канада, Нидерланды и Италия: страны поставили в Петербург 5,3 тонны, 4,3 тонны и 1,9 тонны кошачьей и собачьей еды соответственно. За тот же период 2019 года Северная столица и Ленобласть приняли порядка 15 тысяч тонн кормов, а за весь прошлый год – 48 тысяч тонн этой продукции.

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