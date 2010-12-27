Россельхознадзор: c введением "Меркурия" в Петербурге не будет пустых полок в магазинах

Представители Россельхознадзора опровергли возможность нехватки наименований товаров после первого июля.

По данным заместителя руководителя Россельхознадзора Олега Емцова, в настоящее время около одной трети поставщиков Петербурга не готовы пройти все требования для регистрации в системе "Меркурий".

Успешно выполнили все необходимые мероприятия для оформления те компании, которые заранее обеспокоились вопросом интеграции собственных систем. Недоброкачественным фирмам, которые решили действовать в последний момент, сложно успеть оформить весь объем товарооборота. Если поставщики не успеют с 1 июля - торговые сети могут отказать поставщикам в сотрудничестве из-за нарушения законодательства.

Такая мера с одной стороны может незначительно уменьшить ассортимент товаров на полках в магазинах города, но с другой стороны, обезопасит потребителей от некачественной продукции. Исчезнут те компании, которые долго тянули время по вступлению в "Меркурий", и те, кто не может легализовать товар.

Ситуация коснется и небольших грузовичков, которые занимаются торговлей продуктами. Уже сейчас во Всеволожском районе Ленинградской области действует определенная "функция" для таких мелких точек: на стекло фургона обязательно должна быть приклеена зеленая бумажка со штрих-кодом. Перейдя по нему, любой потребитель может узнать всю информацию о продавце из системы "Меркурий". В 2018 году данная практика перейдет и на другие районы.

Ритейлеры не смогут реализовывать продукты без проверки их сопроводительной документации через систему "Меркурий". Уже сейчас в законодательство вносятся изменения по ужесточению мер наказания за отсутствие ветеринарно-санитарных документов при производстве, обработке, перевозке и продажи продукции. Частично проверки будут проводиться и инспекторами Роспотребнадзора.

Петербуржцы и жители Ленобласти проинформированы о "Меркурии". В управление Россельхознадзора регулярно обращаются потребители с сообщениями о нарушениях требований сертификации.

Фото: Piter.tv