В Ленобласти собственник загрязнил почву на 3 млн рублей

Собственнику земельного участка в деревне Аннолово Тосненского района предъявлена претензия на огромную сумму вреда, причиненного почвам несанкционированным размещением отходов

Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора выявило удивительные подробности этого случая, после того, как получили обращение от озабоченных граждан. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росприроднадзора по СЗФО.

По сведениям, на земельном участке рядом с жилыми домами был снят плодородный слой почвы, а затем безраздельно завезены различные строительные отходы.

Пробы, взятые на участке, выявили превышение предельно допустимых норм по содержанию опасных веществ, таких как бензапирен, кадмий, медь и никель. Это вещества, которые представляют серьезную угрозу для экосистемы и здоровья людей. По данным исследований, отходы, размещенные на участке, относятся к IV и V классам опасности.

Специалисты произвели расчет вреда, причиненного почвам, и сумма этого ущерба оказалась ошеломляющей – около 3 миллионов рублей. В случае отказа компенсировать вред, денежные средства будут взыскиваться через суд.

Ранее сообщалось, что Росприроднадзор проконтролирует соблюдение квот на выбросы предприятий в пилотных регионах

Видео: ГУ Росприроднадзора по СЗФО