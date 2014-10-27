Роспотребнадзор зафиксировал энтеровирусы в Гатчинском и Выборгском районах

В прошлом месяце в Гатчинском и Выборгском районах было зарегистрировано 12 случаев энтеровирусной инфекции у детей. Но об эпидемии речи не идет, заверили в Управлении Роспотребнадзора по Ленобласти.

Как сообщает портал 47news, в прошлом месяце в Гатчинском и Выборгском районах было зарегистрировано 12 случаев энтеровирусной инфекции у детей. Но об эпидемии речи не идет, рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Ленобласти.



В 2016 году в этот период было зарегистрировано 27 случаев энтеровирусной инфекции.



Обычно энтеровирусы могут существовать в сточных водах, плавательных бассейнах, открытых водоемах, предметах обихода, продуктах питания. Источник инфекции - вирусоносители.



При наличии симптомов заболевания( тошнота, рвота, боль в животе, головная боль, повышение температуры тела) стоит обратиться в больницу, а также изолировать зараженного человека от окружающих.