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Роспотребнадзор зафиксировал энтеровирусы в Гатчинском и Выборгском районах

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В прошлом месяце в Гатчинском и Выборгском районах было зарегистрировано 12 случаев энтеровирусной инфекции у детей. Но об эпидемии речи не идет, заверили в Управлении Роспотребнадзора по Ленобласти.

Как сообщает портал 47news, в прошлом месяце в Гатчинском и Выборгском районах было зарегистрировано 12 случаев энтеровирусной инфекции у детей. Но об эпидемии речи не идет, рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Ленобласти.

В 2016 году в этот период было зарегистрировано 27 случаев энтеровирусной инфекции.

Обычно энтеровирусы могут существовать в сточных водах, плавательных бассейнах, открытых водоемах, предметах обихода, продуктах питания. Источник инфекции - вирусоносители.

При наличии симптомов заболевания( тошнота, рвота, боль в животе, головная боль, повышение температуры тела) стоит обратиться в больницу, а также изолировать зараженного человека от окружающих.

Теги: здоровье , новости ленобласти , новости спб , энтеровирусная инфекция
Категории: Новости СПб

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