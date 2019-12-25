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Роспотребнадзор: в летний период продукция общепита требует дополнительного контроля
Сегодня, 13:31
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Роспотребнадзор: в летний период продукция общепита требует дополнительного контроля

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В ТАСС (г. Санкт-Петербург) состоялась  пресс-конференция, посвященная профилактике острых кишечных инфекций в летний период в Санкт-Петербурге.

Мнением о предотвращении распространения инфекционных заболеваний поделилась начальник отдела надзора за продукцией в обороте Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Инна Соколовская.

Как отмечает Инна Соколовская, продукция общественного питания в летний период требует особого контроля.

Сама по себе продукция общественного питания, характеризуется многокомпонентным составом, нестабильными параметрами термообработки, либо вообще ее отсутствием, например салаты и холодные закуски. Также  обилием ручных операций и короткими сроками годности. Из-за этого сама продукция,безусловно, требует особого контроля со стороны персонала.

Кроме того, Инна Соколовская поделилась возможной связью отдельных блюд и продуктов с определенными  нозологическими формами.

  • Стафилококковая интоксикация связана с употреблением кондитерских изделий с кремом и молочной продукции.
  • Сальмонеллез связан с употреблением мяса птицы и с блюдами с содержанием яичной продукции.
  • Шигеллез связан с употреблением молочной продукцией.
  • Псевдотуберкулез связан с употреблением салатов и закусками из свежих овощей.
  • Иерсиниоз связан с употреблением овощей,  мясной и  молочной продукцией.
  • Вирусная острая кишечная инфекция связана с употреблением салатов, закусок из свежих овощей и фруктов.

В целях профилактики остро кишечных инфекций, со стороны бизнеса необходимо строго соблюдать санитарные требования при производстве продукции, хранении, транспортировке и ее реализации. Важен также контроль со стороны предприятия за входящим сырьем. Все сырье должно сопровождаться документами, подтверждающими качество и безопасность продукта. Соблюдать сроки годности, условия хранения, которого установлены изготовителем.

Персонал должен обязательно проходить гигиеническое обучение, иметь профессиональную подготовку. Кроме того, персонал должен иметь личные медицинские книжки и проходить регулярные медицинские осмотры. Как сообщает Инна Соколовская, Роспотребнадзор города Санкт-Петербург, чтобы обезопасить граждан, проводит регулярные профилактические визиты на предприятия общественного питания.

Хотелось бы обратить внимание, что в данной ситуации мы никакие меры не принимаем, должностное лицо управления выходит, дает консультации, разъясняет санитарные правила, требования. Помимо этого, мы периодически проводим обучение, приглашаем на наши лекции и семинары.

Фото: Pxhere
 

Теги: роспотребнадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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