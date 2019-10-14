Роспотребнадзор рассказал, какие продукты могут стать ядовитыми

Специалисты пояснили, на что нужно обращать внимание перед употреблением пищи.

В Роспотребнадзоре предупредили, что многие продукты со временем могут стать ядовитыми. Об этом сообщили "РИА Новости".

Врачи пояснили, что зеленые участки на картофеле делают его опасным для употребления. С созревших баклажанов лучше всегда срезать кожицу, а помидоры - не есть недоспевшими. Употреблять в пищу подобный продукт можно только в засоленном виде. Проблемы вызывает соланин- глюкоалкалоид, который содержится в бутонах цветов, плодах пасленовых растений. Отравление может вызвать рвоту, диарею, потерю сознания, судороги и слабость.

Еще один источник угрозы - красная фасоль, которую необходимо замачивать несколько часов. Опасным продуктом считается рыба, выловленная во время нереста, так как ее икра ядовита. Моллюски и прочие биоресурсы также могут отправить человека в больницу. Если она были выловлены в период повышенной токсигенности водорослей, то содержат в себе токсины. Ими даже опасно дышать, не то, что есть.

Ранее Piter.tv писал о том, что Роспотребнадзор рассказал о способах снижения риска возникновения рака.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/CareerOneStop