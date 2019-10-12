Роспотребнадзор рассказал о способах снижения риска возникновения рака

В Роспотребнадзоре заявили, что птица и рыба в рационе должны преобладать над красным мясом.

Специалисты Роспотребнадзора рассказали о привычках, способствующих развитию рака. В ведомстве сообщили, что 30% случаев связано с курением, употреблением алкоголя и неправильным питанием.

В Роспотребнадзоре заявили, что птица и рыба в рационе должны преобладать над красным мясом. Также специалисты рекомендуют уменьшить употребление продуктов глубокой переработки. Снизить риск возникновения рака может введение в рацион рыбьего жира.

Кроме того, на здоровье влияет недостаток физической активности. Напомним, ранее Piter.TV сообщал американские ученые выявили взаимосвязь между скоростью ходьбы и старением мозга.

Видео: Lee Health, Mayo Clinic, Guga Foods,Eda Show