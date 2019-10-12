Американские ученые выявили взаимосвязь между скоростью ходьбы и старением мозга

Участниками эксперимента стали 904 жителя Новой Зеландии.

Американские ученые из Университета Дьюка в Северной Каролине выявили взаимосвязь между скоростью ходьбы и старением мозга. Как выяснилось, медленный шаг способствует раннему старению головного мозга

Участниками эксперимента стали 904 жителя Новой Зеландии. За ними наблюдали с 3-летнего возраста. Ученые изучили здоровье испытуемых в возрасте старше 45 лет. Было установлено, что показатели ускоренного старения были связаны с медленной походкой.

Кроме того, у таких людей меньше объем мозга и плотность мозговой коры, что указывает на процесс преждевременного старения. Специалисты попросили восемь испытуемых назвать возраст участников по фотографии. Эксперимент показал, что медленно ходящие люди внешне также выглядят старше своих лет.

Видео: LEKI, Sikana English