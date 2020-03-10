В ведомстве дали рекомендации по профилактике распространения вируса.

Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик. Это необходимо ради профилактики в условиях распространения коронавируса. Также россиянам не советуют посещать места массового скопления народа. К таким относятся торговые центры, а также спортивные, театральные и музыкальные события. Соответствующие рекомендации опубликованы на официальном сайте ведомства.

В общественных местах лучше всего пользоваться одноразовыми медицинскими масками. Их необходимо менять каждые 2-3 часа использования. Следует избегать контактов с людьми, у которых есть признаки ОРВИ, а также чаще мыть руки с мылом. Хорошим способом профилактики будет дезинфекция гаджетов. При встрече с знакомыми надо ограничить себя от рукопожатий и объятий. Туристам после возвращения из Китая, Южной Кореи, Ирана, Италии, Франции, Германии и Испании следует самоизолировать себя на две недели.

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