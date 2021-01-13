Роспотребнадзор напомнил о правилах безопасности на аттракционах

Петербуржцам рассказали, как безопасно посещать аттракционы.

Жителям Петербурга рекомендовали внимательно проверять информацию об аттракционах перед посещением. Ведомство напомнило, какие сведения должны быть доступны посетителям.

Роспотребнадзор призвал жителей Петербурга соблюдать меры предосторожности при посещении аттракционов. Перед покупкой билета специалисты рекомендуют убедиться, что выбранное развлечение соответствует возрасту, росту и весу посетителя, а также проверить наличие обязательной регистрации и технического освидетельствования.

В ведомстве сообщили, что перед входом должны быть размещены правила эксплуатации аттракциона. Если необходимая информация отсутствует или вызывает вопросы, посетители вправе обратиться за разъяснениями к сотрудникам объекта.

Кроме того, потребителям должны предоставить сведения об организации, оказывающей услуги, режиме ее работы, стоимости посещения и требованиях безопасности. Данные о регистрации аттракциона в Гостехнадзоре и прохождении технической проверки также обязаны размещаться на информационном стенде.

Если права посетителей были нарушены, они могут обратиться в Межрегиональное управление Роспотребнадзора или направить обращение через официальный сайт ведомства. В случае причинения вреда здоровью или имуществу из-за небезопасной услуги ущерб подлежит возмещению.

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Фото: Piter.tv