Роспотребнадзор Петербурга выяснил причину массового отравления в гостинице "Прибалтийская"

На данный момент установлен продукт, из-за которого пострадало несколько десятков человек.

Специалисты продолжают фиксировать жалобы а плохое самочувствие, которые подают постояльцы гостиницы "Прибалтийская". Недавно там была выявлено отравление кишечной палочкой. Пострадавшими оказались представители конгресса "Росатома", проживающие на территории отеля. Более 29 участников обратились за медицинской помощью. Также среди пострадавших оказался один из сотрудников. Вечером 29 августа врачи провели обследование еще шести человек. У них также диагностировали пищевой отравление.

Согласно данным Роспотребнадзора, источник вирусов находится в подсолнечном масле, которое использовалось для приготовления соусов. В продукте эксперты нашли стафилококковый энтеротоксин.

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