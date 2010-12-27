В гостинице "Прибалтийская" гости отравились продуктами с кишечной палочкой

В настоящее время эксперты выясняют, что именно послужило отравлению людей.

В гостинице "Прибалтийская" отправились несколько гостей, прибывших на проведение конгресса от "Ростатома".

Отметим, что первый пострадавшие объявились вечером 28 августа. Помощь потребовалась 29 участникам мероприятия. В общей сложности в конгрессе заявлено более 650 участников, 180 организаторов. На данный момент подтверждено заболевание у 14 человек, освидетельствовано еще 25. Одного из гостей пришлось госпитализировать в Боткинскую больницу.

Также утром 29 августа за медицинской помощью направился один из сотрудник отеля. Эксперты считают, что источником массового заражения людей кишечной палочкой стали именно продукты с кухни данного заведения. Под подозрением оказались яйца. Однако, конкретный продукт, отравивший людей, еще не найден.

Напомним, что сегодня гепатит на автозаводах Петербурга обсудили на совещании в Смольном.

Фото: Pixabay.com