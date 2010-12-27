Роскосмос начал производство самых мощных в мире ракетных двигателей

Тепловая мощность двигателя сравнима с мощностью крупной гидроэлектростанции.

НПО "Энергомаш", входящее в состав "Роскосмоса", запустило серийное производство самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ. Об этом свидетельствуют данные на сайте госзакупок, где компания разместила заказ на закупку сортового проката литейных сталей и сплавов. На это организация готова потратить 19,5 млн руб.

РД-171МВ был анонсирован Роскосмосом в феврале. По словам руководства, двигатель является самым мощным в мире, за что получил название "царь-двигатель". Его тепловая мощность составляет 27 млн киловатт, а вес – 10 тонн. Общая мощность двигателя составляет 246 тыс. л.с.. РД-171МВ будет устанавливаться на ракету-носитель среднего класса "Союз-5". Первый пуск ракеты запланирован на ноябрь 2022 года.

Ранее мы писали от том, что из-за новых скафандров прервется традиция, известная еще со времен Гагарина.

Фото: пресс-служба "Роскосмоса"