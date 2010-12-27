Роскошные "посиделки" на Светлановской площади закончились кражей полутора миллионов

46-летняя петербурженку ограбили её же собутыльники.

Женщина с приятелями проводили вечер в кафе на Светлановской площади. Но вскоре деньги закончились, женщина решила сходить домой за новой порцией. Пополнив свой кошелёк на сумму в полтора миллиона (что довольно-таки нестандартная сумма для похода в кафе), женщина вернулась к своим мужчинам. Они оказались коварны и похитили у наивной женщины все отложенные на веселье деньги.

По данным пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и области, в настоящее время возбуждено уголовное дело по 161 статье Уголовного кодекса. Похитителей крупной суммы сейчас разыскивают.

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