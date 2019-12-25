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Роскомнадзор: сайт браузера Tor внесен в реестр запрещенной информации и заблокирован в РФ
Сегодня, 12:04
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Роскомнадзор: сайт браузера Tor внесен в реестр запрещенной информации и заблокирован в РФ

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Адрес портала внесен в реестр запрещенной информации.

Роскомнадзор сообщил о блокировке сайта браузера Tor. Этот онлайн-ресурс внесен в единый реестр запрещенной информации в России. Доступ к порталу Tor Project по расположенному по адресу https://www.torproject.org, ограничен на территории страны. В пресс-службе надзорного ведомства пояснили журналистам, что такая мера воздействия связана с тем, что сайт обеспечит работу средств, которые предоставляют информацию и доступ пользователей к противоправному контенту.

РКН намерен ограничить работу шести VPN-сервисов в России.

Фото: Piter.tv
 

Теги: tor, tor project, блокировка, роскомнадзор
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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