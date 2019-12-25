Роскомнадзор: сайт браузера Tor внесен в реестр запрещенной информации и заблокирован в РФ

Адрес портала внесен в реестр запрещенной информации.

Роскомнадзор сообщил о блокировке сайта браузера Tor. Этот онлайн-ресурс внесен в единый реестр запрещенной информации в России. Доступ к порталу Tor Project по расположенному по адресу https://www.torproject.org, ограничен на территории страны. В пресс-службе надзорного ведомства пояснили журналистам, что такая мера воздействия связана с тем, что сайт обеспечит работу средств, которые предоставляют информацию и доступ пользователей к противоправному контенту.

РКН намерен ограничить работу шести VPN-сервисов в России.

Фото: Piter.tv

