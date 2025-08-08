Росгвардейцы и их четвероногие напарники отработали защиту от химугрозы в Ленобласти

В Ленобласти прошли испытания единственных в России противогазов для собак.

На полигоне в Ленинградской области подразделения Росгвардии проверили в деле специальные средства защиты для служебных собак. Речь идёт об уникальных противогазах, оснащённых системой принудительной подачи очищенного воздуха. Как сообщили 28 августа в Северо-Западном округе ведомства, это единственные в стране изделия такого класса, созданные для защиты животных от аэрозолей, паров, газов и других опасных веществ.

Испытания прошли в рамках сборов подразделений радиационной, химической и биологической защиты. Военнослужащие не только проверили эффективность собачьих противогазов, но и отработали действия в условиях условного заражения местности, преодоление препятствий и отражение атак диверсионных групп. Особое внимание уделили взаимодействию с четвероногими напарниками в условиях химической угрозы.

На завершающем этапе учений росгвардейцы выполнили боевые стрельбы с применением огнемётов, гранатомётов и ручных гранат. Кроме того, специалисты отрабатывали применение беспилотников, методы радиоэлектронного подавления и обнаружение вражеских БПЛА.

Ранее мы сообщили о том, что Дрозденко обсудил создание катеров с экипажем и БПЛА для охраны акватории.

Фото: Росгвардия Северо-Западный округ