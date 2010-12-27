Росгвардия спасла петербуржца, которого похитили и держали в плену 5 бандитов

Мужчину спасла записка, выброшенная в окно.

Управление вневедомственной охраны Росгвардии по Санкт-Петербургу спасло похищенного 40-летнего петербуржца. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

20-го апреля в нашем городе разыгралась криминальная история в стиле "бандитских 90-х". Посреди бела дня 5 злоумышленников похитили мужчину, заперли его в квартире на Оранжерейной улице и требовали подписать документы имущественного характера. Кроме того, у несчастного отобрали документы, деньги и смартфон.

Похищенный мужчина не растерялся. Он улучил минутку, чтобы написать записку на обрывке бумаги и выбросил ее в окно. Случайный прохожий подобрал "письмо", отнес его в полицию и уже через несколько часов все разрешилось. Росгвардия прислала на место ЧП два наряда вневедомтсвенной охраны. Бойцы освободили потерпевшего и "скрутили" пятерку похитителей. Теперь их ждут следствие и суд.

Ранее мы писали, что суд пересмотрит решение о компенсации матери петербуржца, убитого пьяным полицейским.