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Спектакль "Роковое наследство"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Роковое наследство"

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Постановку покажут в ДК "Выборгский" 23 апреля. Начало в 19:00. Для зрителей старше 12 лет.

Герою пьесы повезло, ведь он внезапно получил наследство. Но радовался мoлодой мужчина недолго. Оказалось, что вместе с собственностью отца он унаследовал и его проблемы. Ему придется узнать много нового о жизни родителя и распутать события прошлых лет. 

Зрителю предлагают насладиться великолепной игрой Сергея Астахова и Дарьи Поверенновой. В спектакле участвует  неподражаемая народная артистка России, лауреат премии Оскар Американской Киноакадемии актриса Вера Алентова. Актерский состав превращает премьеру спектакля "Роковое наследство" в настоящее театральное событие. 

Фото: Pxhere

Теги: роковое наследство, спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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