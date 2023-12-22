Спектакль "Роковое наследство"

Постановку покажут в ДК "Выборгский" 23 апреля. Начало в 19:00. Для зрителей старше 12 лет.

Герою пьесы повезло, ведь он внезапно получил наследство. Но радовался мoлодой мужчина недолго. Оказалось, что вместе с собственностью отца он унаследовал и его проблемы. Ему придется узнать много нового о жизни родителя и распутать события прошлых лет.

Зрителю предлагают насладиться великолепной игрой Сергея Астахова и Дарьи Поверенновой. В спектакле участвует неподражаемая народная артистка России, лауреат премии Оскар Американской Киноакадемии актриса Вера Алентова. Актерский состав превращает премьеру спектакля "Роковое наследство" в настоящее театральное событие.

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