Рок-группа "Пасош" прекратила творческую деятельность

Коллектив просуществовал три года, за которые выпустил три альбома.

Московская рок-группа "Пасош" объявила о том, что уходит в бессрочный отпуск. Об этом коллектив сообщил на своей странице "Вконтакте". Свое решение музыканты обосновали потерей идеи, которую они хотели бы донести до своих слушателей.

Лишившись позиции и плана по изменению мира к лучшему, мы рискуем свариться в удушающей зоне комфорта, не оставляющей пространства для творчества и самовыражения.Всё это подводит нас к очень простой мысли: нет никакого смысла быть большой и популярной группой, если ты ни за что не выступаешь и за тобой ничего не стоит.

Музыканты поблагодарили своих поклонников за поддержку и отметили, что многое из того, за что они выступали ранее, а именно за изменение российской андеграундной сцены, удалось достичь.

Несколько лет мы мечтали о появлении полноценной концертной индустрии, позволяющей группам донести свою музыку до самых отдаленных уголков страны, о том, чтобы фестивали актуальной молодой музыки стали массовым явлением, чтобы повестку дня формировали сильные и независимые артисты. Можно сказать, что мы победили. Сегодня все эти вещи — реальность. Но вместо радости мы в основном испытываем стыд за свою к этому причастность. Толпа людей с хорошими намерениями и прогрессивными убеждениями — все ещё толпа.

Недавно коллектив стал гостем музыкальной передачи "Ебемоль", где дал свое последнее перед "отпуском" интервью. В беседе с ведущими вокалист Петар Мартич признался, что группа дошла до пика, когда коллектив "либо распадётся, либо станем великим"

Группа Пасош была образована в Москве в 2015 году вокалистом и басистом Петаром Мартичем, гитаристом Кириллом Городним и ударником Григорием Драчом. За свою трехлетнюю карьеру музыканты выпустили три альбома - "нам никогда не будет скучно", "21" и "Каждый раз самый важный раз".

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Фото: Вконтакте/Пасош

