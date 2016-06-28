Universal Pictures снимет фильм о жизни Джона Леннона и Йоко Оно

Супруга лидера The Beatles выступит в качестве продюсера ленты.

Студия Universal Pictures намеревается снять биографический фильм про лидера The Beatles Джона Леннона и его супругу Йоко Оно. Конокомпания ведет переговоры о приобретении прав на съмки картины. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Предполагаемым кандидатом на режиссерское кресло является постановщик фильма "Далласский клуб покупателей", а на роль сценариста претендует Энтони МакКартен - автор истории про жизнь Фредди Меркюри "Богемская рапсодия". Известно, что в качестве продюссера выступит сама Йоко Оно, а помогать ей будут Валле, Маккартеном, Нэйтаном Россом, Майклом Де Лукой и Джошем Братманом. В качестве саундтрека фильма послужат песни в исполнении Леннона.

В случае, если переговоры пройдут успешно, то съмки картины начнуться уже в конце следующего года.

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