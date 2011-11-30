Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил о перегруппировке боевых соединений Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении для атаки на населенные пункты Васильевка и Пологи. Эти направления гость эфира назвал "наиболее горячими". Соответствующее заявление чиновник сделал в эфире проекта "Соловьев Live".
ВСУ, перебросив своих боевиков с Харьковского направления в Днепропетровск, отправили значительную часть на Запорожье в район Орехова и в район Гуляйполя.
Владимир Рогов, чиновник
Эксперт подчеркнул, что на линии соприкосновения "происходит позиционное противостояние" с ВСУ и артиллерийские дуэли между сторонами конфликта. Владимир Рогов добавил, что киевский режим утратил контроль над 72-73% территорией Запорожской области.
Кадыров призвал мобилизованных россиян самим добывать себе снаряжение на Украине.
Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live
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