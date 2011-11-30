Чиновник назвал "самые горячие точки" СВО в регионе.

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил о перегруппировке боевых соединений Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении для атаки на населенные пункты Васильевка и Пологи. Эти направления гость эфира назвал "наиболее горячими". Соответствующее заявление чиновник сделал в эфире проекта "Соловьев Live".

ВСУ, перебросив своих боевиков с Харьковского направления в Днепропетровск, отправили значительную часть на Запорожье в район Орехова и в район Гуляйполя. Владимир Рогов, чиновник

Эксперт подчеркнул, что на линии соприкосновения "происходит позиционное противостояние" с ВСУ и артиллерийские дуэли между сторонами конфликта. Владимир Рогов добавил, что киевский режим утратил контроль над 72-73% территорией Запорожской области.

Кадыров призвал мобилизованных россиян самим добывать себе снаряжение на Украине.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live