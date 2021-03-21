У старушки недавно погиб сын, у которого имелись долги.

Родственники лежачей бабушки принесли её банк на носилках в Энгельсе Саратовской области. Причина была в том, что пенсионерке заблокировали карту, на которую ей зачисляли пенсию.

У старушки недавно погиб сын, у которого имелись долги. Из-за этого заблокировали карту пожилой жительницы Энгельса. Чтобы карту разблокировали, пенсионерке нужно было предъявить свою личность.

В "Почта банке" предлагают другую версию случившегося. Утверждается, что в кредитной организации дочь пенсионерки запросила информацию о счете. Бабушка при этом прийти лично — по состоянию здоровья. В банке уверяют, что родным предложили оформить доверенность или вопользоваться мобильным приложением.

Вместо того, чтобы воспользоваться одним из предложенных вариантов, родственники клиента решили подвергнуть риску больного человека. цитата из пресс-релиза "Почта банка"

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