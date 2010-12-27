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Родительская суббота в 2018 году
Сегодня, 11:23
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Shdaria
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Родительская суббота в 2018 году

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Piter.tv расскажет о том, что такое "Родительские дни", а также когда именно отмечается этот день в 2018 году.

Что такое родительский день?

Это день памяти - родительский день. Стоит отметить, что он касается всех близких людей, друзей, родственников, а главное - родителей. Обычно, дни, когда вспоминают умерших близких, обобщенно называют родительскими субботами.

Какого числа родительский день? 

Каждый год "родительский день" меняется, но этот день всегда отмечают на 9 день после Пасхи. Следовательно, в 2018 году Радоница отмечается 17 апреля. Также "родительские" бывают и в другие дни родительские. Однако, среди всех выделяется самый значимый день, который называется Радоница или Радуница. В этот день происходит так называемое вселенское поминовение усопших. В связи с Радоницей 17 апреля в церкви будет проводится панихида, которая называется Заупокойное всенощное бдение.

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Фото: Pixabay

 

 

 

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Категории: Лента новостей Картина дня

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