В Родительскую субботу и Троицу в Петербурге усилят автобусы до кладбищ

Речь идет о 7 и 8 июня.

В Родительскую субботу и Троицу, 7 и 8 июня, в Петербурге усилят движение автобусов к кладбищам. Об этом сообщили в городском комитете по транспорту.

К Южному кладбищу с интервалом в 2-4 минуты будет приезжать временный экспресс-маршрут №2М "Метро "Московская" — Южное кладбище". Первый рейс запланирован на 08:00, последний – на 17:00. Маршрут №147 от "Московской" отправится с интервалом 13-18 минут, автобус №195 от "Проспекта Ветеранов" – 6-7 минут. Маршруты №108 (от Кировского завода) и №377 (от станции Царское Село) – по обычному графику.

К Северному кладбищу: маршрут №221 (от станций "Пионерская" и "Комендантский проспект") – интервалы 15 минут. Автобус №397 (от станции "Проспект Просвещения" до железнодорожной станции Парголово) поедет по обычному расписанию (11-14 минут). Маршрут №398 (от станции Парголово): интервалы сокращены до 3-4 минут.

К кладбищу у крематория: маршруты №№80, 123, 178 – по обычному расписанию, маршрут №138 (от станции метро "Площадь Мужества") – интервалы 6-9 минут. К Иликовскому кладбищу: маршрут №347 (от ж/д станции Ораниенбаум-1) – интервалы 22-23 минуты. К Казанскому кладбищу: маршрут №382 (от ж/д станции Царское Село). 06:00-11:00 – интервалы 22-30 минут, 11:00-17:30 – интервалы 15 минут, а с 17:30 до 00:00 – интервалы 30 минут. Пресс-служба комитета по транспорту Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что автобусный парк Петербурга пополнят 120 "гармошек" за 3,7 млрд рублей.

Фото: Piter.TV