Автобусный парк Петербурга пополнят 120 "гармошек" за 3,7 млрд рублей

Первые 20 машин поступят в сентябре, остальные доставят партиями до конца года.

В Петербурге ГУП "Пассажиравтотранс" объявил аукцион на покупку 120 двухсекционных автобусов – "гармошек" – общей стоимостью в 3,76 млрд рублей. Об этом рассказали в городском комитете по транспорту 6 июня.

Первые 20 машин поступят в сентябре, остальные доставят партиями до конца года. В новых автобусах низкопольная конструкция для удобства посадки, они доступны для маломобильных пассажиров. А также установлены экологичный двигатель высокого класса и современные системы безопасности и комфорта.

Ранее мы сообщили о том, что 293 новых дизельных автобуса большого класса пополнят петербургский парк. Поставки тоже осуществят поэтапно к концу текущего года.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга