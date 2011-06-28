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Автобусный парк Петербурга пополнят 120 "гармошек" за 3,7 млрд рублей
Сегодня, 16:26
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Автобусный парк Петербурга пополнят 120 "гармошек" за 3,7 млрд рублей

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Первые 20 машин поступят в сентябре, остальные доставят партиями до конца года.

В Петербурге ГУП "Пассажиравтотранс" объявил аукцион на покупку 120 двухсекционных автобусов – "гармошек" – общей стоимостью в 3,76 млрд рублей. Об этом рассказали в городском комитете по транспорту 6 июня. 

Первые 20 машин поступят в сентябре, остальные доставят партиями до конца года. В новых автобусах низкопольная конструкция для удобства посадки, они доступны для маломобильных пассажиров. А также установлены экологичный двигатель высокого класса и современные системы безопасности и комфорта. 

Ранее мы сообщили о том, что 293 новых дизельных автобуса большого класса пополнят петербургский парк. Поставки тоже осуществят поэтапно к концу текущего года. 

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга 

Теги: автобусы, пассажиравтотранс
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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