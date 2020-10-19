293 новых дизельных автобуса большого класса пополнят петербургский автобусный парк

Поставки будут осуществляться поэтапно до конца 2025 года.

В Петербурге продолжается обновление общественного транспорта: в рамках развития транспортной инфраструктуры города ГУП "Пассажиравтотранс" объявило аукцион на закупку 293 автобусов. Общая стоимость закупки составит 5,7 миллиарда рублей, а поставки будут осуществляться поэтапно до конца 2025 года. Об этом рассказали в Комитете по транспорту.

Обновление парка проводится с использованием лизинговой схемы, то есть удорожание техники не превысит 5,3%. Благодаря данной закупке средний возраст автобусов, работающих на маршрутах Петербурга, сократится до 3,6 лет, что повысит надежность и комфорт перевозок для пассажиров. Новая техника будет распределена по разным районам Северной столицы, окончательные маршруты определят после завершения поставок.

Ранее в Петербурге стартовали продажи билетов на летние автобусные маршруты на море.

Фото: Комитет по транспорту