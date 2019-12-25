Роддому в Петербурге, в котором родился Путин, исполняется 250 лет

В этом роддоме за все время родились 735 тысяч человек.

В пятницу, 1 октября, в Петербурге юбилей отметит старейший родильный дом №6 имени профессора Снегирева. Об этом сообщила пресс-служба Комздрава.

В первый день октября учреждению исполнится 250 лет. Роддом ни разу не прекращал свою работу, даже во время Великой Отечественной войны.

В этом роддоме родились 735 тысяч человек, среди которых много знаменитостей: политики, художники, ученые, а также президент России Владимир Путин.

В августе стало известно, что роддом на Вавиловых снесут и построят новый.

Фото: ВКонтакте / СПб ГБУЗ "Родильный дом № 6 им. проф. Снегирева"