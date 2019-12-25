Роддом в Тосно временно станет инфекционным отделением

Акушеры и гинекологи переводятся в другие медицинские пункты.

По решению правительства Ленобласти, тосненский роддом переоборудуют под инфекционное отделение. Об этом сообщила газета "Тосненский вестник".

Дополнительные места для пациентов с коронавирусом решено предоставить в нескольких соматических отделениях.

Предполагается, что 3 апреля в помещениях проведут процедуры по обеззараживанию и, после согласования с Роспотребнадзором, восстановят работу роддома в штатном режиме. До этого времени акушеры будут принимать рожениц в перинатальном центре Гатчины. Кроме того, консультация гинеколога переносится в ГБКЗЛО "Кировская МБ".

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге запустили круглосуточную горячую линию для беременных.

Фото: "Тосненский вестник"