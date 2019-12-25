Роддом №10 в Петербурге готовят к открытию после карантина

Санитарная обработка всех помещений проходит в петербургском роддоме №10. Ранее у одной из пациенток проявились признаки, схожие с коронавирусом. Роддом был закрыт на карантин.
Уже в понедельник роддом снова откроется, все поступающие роженицы будут проходить многоэтапную проверку, чтобы исключить риск заражения.
ВМА установил на территории роддома армейскую палку, где женщин будут осматривать, проверять на признаки ОРВИ и собирать анамнез.
Еще четыре стационара Петербурга будут принимать пациентов с COVID-19.
Фото: pixabay
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