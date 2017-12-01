Роботизированный хирургический комплекс Da Vinci Si спасает жизни петербуржцев

Роботизированный хирургический комплекс Da Vinci Si - все о самом современном медицинском гаджете в Санкт-Петербурге.

Это не кадры из научной фантастики, это медицина сегодняшнего дня, которую уже несколько лет воплощают в петербургской городской больнице № 40. С первого взгляда может показаться, что робот оперирует человека. Но это не совсем так. Хирургической консолью управляет опытный хирург. А манипуляторы всего лишь повторяют движения оператора, действуя с ювелирной точностью.

За двумя джойстиками со сверхчувствительными механизмами главный хирург 40 больницы Дмитрий Гладышев. Роботические операции онпроводит с 2013 года, когда на «вооружении» Городской Больницы № 40 появился роботизированный хирургический комплекс Da Vinci Si.

Это уже третье поколение работы Да винчи. В России представлено 25 таких моделей. Для примера в Соединенных Штатах Америки, где этот робот и был придуман и введен в эксплуатацию примерно около 4 тысяч Дмитрий Гладышев, заместитель главного врача по хирургии

Первый робот был разработан в 2001 году учеными НАСА для оказания медицинский помощи космонавтам. Целью специалистов была возможность проведения операций на околоземной орбите силами врачей, которые в тот момент находились на земле. Робота-хирурга назвали в честь великой ученой эпохи Возрождения Леонардо до Винчи, который первым изобразил внутреннее строение человеческого тела.

Данная роботическая система состоит из двух блоков. Это консоль хирурга. За этой консолью работает хирург, оператор. Данная консоль с манипуляторами роботическими она непосредственно устанавливается вблизи операционного стола и подключается непосредственно к пациенту. Сергей Коваленко, Городская больница №40, г. Сестрорецк

При помощи соединяющих устройств хирург производит действия, которые передаются на манипуляторы роботической системы. Во время операции обычно работают 2 хирурга: оператор и ассистент, который устанавливает соединяющие устройства. Через них инструменты подводятся к внутренним органам пациента.

К манипуляторам робота подсоединяются специальные инструменты, Они фиксируются в кожуках, которые имеют чипы специально запрограммированные на то, чтобы после использование конкретное количество раз. В данном случае 10 раз, т.е. 10 жизней у этого инструмента. Уже этот инструмент поставить будет невозможно. Он не будет считываться. Это связано с тем, что каждый инструмент имеет в своем составе структуры, которые могут изнашиваться. Сергей Коваленко, Городская больница №40, г. Сестрорецк



"Да Винчи" использует стандартный набор инструментов для эндовидеохирургии. Это ножницы, ряд зажимов, держатели и ультразвуковые скальпели. К манипуляторам роботической системы подключаются стерильные кожухи с чипами, куда непосредственно устанавливается инструмент. Дополнительно на манипуляторах имеются кнопки, позволяющие передвигать саму руку манипулятора.

При обыкновенной лапароскопии инструменты в руках хирурга имеют 4 степени свободы. Робот не только полностью повторяет движения кистей, он способен на более широкую амплитуду.

Там стоят шестеренки, они полностью повторяют движение вашей кисти. У нас семь степеней свободы у кисти и все они отображается при движениях роботического инструмента. Поэтому здесь эта машина очень интересна. И новое поколение инструментов сейчас вышло (электрохирургические инструменты, сшивающие аппараты) – целая линейка серьезная роботической хирургии. Сшивающие аппарат он может поворачивать влево-вправо. Здесь он может делать движения волной. То же самое и клипатор, клипса, прямо зашли открыли-закрыли. В лароботическом клипаторе она может снизу подойти к сосуду, сбоку, слева и т.д. Дмитрий Гладышев, Городская больница №40, г. Сестрорецк

Чтобы продемонстрировать ювелирную точность, с которой работает робот, хирургической системе вместе с оператором предложили снять кожицу с инжира и яблока, а затем пришить лепестки к цветку орхидеи. Это возможно благодаря системе масштабирования. Движения джойстика в руках хирурга передаются манипуляторам с заданными параметрами.

В первую очередь это гарантирует безопасность. Ведь оперирующий хирург – не робот. Он испытывает волнения, ответственность за жизнь пациента. К тому же людям присущ физиологический тремор – дрожание рук. Эти колебания могут передаваться и на скальпель. Кибернетическая точность манипуляторов полностью исключает эту ситуацию и позволяет хирургу добраться до трудно достижимых или мельчайших структур организма. Что крайне важно при лечении онкологических процессов.



Вот эта точность движений, и четкость, и объем, и степени свободы позволяют дополнительно добраться до тех структур, которые трудно достижимы. Это очень востребовано при локализации опухоли в каких-то ограниченных пространствах. Брюшная полость она большая, но есть полость таза, полость малого таза, где локализуются опухоли прямой кишки, опухоли предстательной железы, мочевого пузыря, опухоли половой системы в женской сфере и вот в этих узких пространствах очень востребованы именно такие манипуляторы, такие движения точные с дополнительными степенями свободы. Обычные лапароскопические инструменты порой туда просто недостижимы. Поэтому здесь мы имеем возможность дополнительно подойти к опухолевому процессу, его визуализировать и выделить с более высокой точностью, четкостью в анатомических слоях. Оперируя в анатомических слоях, мы практически исключаем повреждения кровеносных сптелений. Менее травматизируя опухоль, сохраняем принципы областики, не травмируя опухоль. По методике ноу тач. Без касания не совершаем дополнительных травматизаций опухолевой ткани, тем самым не распространяем опухолевый процесс во время оперативного вмешательства по кровеносным сосудам. Дмитрий Гладышев, Городская больница №40, г. Сестрорецк

Так как у хирурга 2 руки, а у роботической консоли 3 рабочих манипулятора, в нижней панели установлена дополнительная педаль. Она позволяет переключить один из манипуляторов на другой. Здесь же установлено еще несколько педалей. Позволяющих производить коагуляцию – запечатывать кровоточащие сосуды, осуществлять электроножевое воздействие и управлять видеосистемой. Благодаря двум камерам на консоль оператора передается истинное 3д-изображение. Возможности робота открывают доступ к операциям, которые еще совсем недавно были невозможны.

У больницы накопились десятки историй из жизни людей, которых спас этот робот. Когда будущая мать Анастасия отправилась в женскую консультацию вставать на учет по беременности, у нее обнаружили новообразование левой почки.

Неприятно было узнать, что беременность и такая болезнь, но я как-то оптимистически к этому относилась спокойно, не волновалась. Анастасия Зонтова, пациентка



Сменив несколько учреждений, Анастасия оказалась в руках специалистов 40-й больницы

Нами был созвал консилиум в составе онкологов, урологов, акушеров-гинекологов, анестезиологов, клинического фармаколога, на котором было принято решение о необходимости хирургического лечения в объеме органосохраняющей операции. Мы планировали сохранить почку пациентке, чтобы она имела возможность завершить благополучно эту беременность и в дальнейшем у нее не было проблем с почками в целом. Были даны некоторые рекомендации в ходе этого консилиума и несколько дней была выполнена эта операция с применением роботизированной хирургической системы Да Винчи. Следует сказать, что в целом эта операция не отличается от обычной операции при опухоли почки, однако учитывая, что женщина вынашивала плод достаточно крупный его очень хорошо было видно на МРТ, естественно это вызывало определенное беспокойство. Нужно было следить не только за здоровьем матери, но и за состоянием плода, как и во время операции, так и в послеоперационном периоде. Чтобы мать не потеряла этого ребенка. Операция была выполнена успешно, продолжалась в течение двух часов с кровопотерей в 100 мл – это совсем маленькая кровопотеря и нам удалось сохранить почку. Сергей Ракул, Городская больница №40, г. Сестрорецк

Сегодня хирурги и гинекологи 40 больницы имеют внушительный опыт по проведению вмешательств, безопасных для матери и ребенка.



У этой проблемы давние корни и мы в Петербурге, и в России стояли у истоков этой проблемы. Если взглянуть в историю, то истоки этой проблемы уходят к концу 20-началу 21 века когда народилось только лапароскопия. И вот эта лапароскопия щадящая хирургия она стала приникать в разные аспекты хирургические. Не стали исключением и беременные женщины. Прежде чем вот эти лапароскопические операции начали выполняться у беременных прошло длительное время. И проводились исследования. Очень важно понять, как лапороскопическая операция повлияет не только на маму, но и на ребеночка, который находится внутриутробно. И в России именно наше отделение было у истоков этой проблемы. 02.15 Мы занимаясь вот этой тематикой сделали очень много в каком плане? Мы разработали методологию того, как беременных женщин надо оперировать лапароскопически. Раньше же что происходило. Хирургическая помощь беременным оказывалась в рамках того, что было. А был скальпель. Возникала хирургическая ситуация и беременной женщине для того, чтобы оказать качественную хирургическую помощь был нужен разрез. И вдруг появилась лапароскопия. И все стало совершенно по-другому. Можно не делать больших разрезов, а делать проколы и выполнять хирургическое лечение таким способом. Вопрос как это делать. Потому что это ситуация, когда нужно понимать, как это делать, на каком сроке это можно делать. Каким образом поставить троакары, какие виды энергии использовать, какой наркоз поставить пациентке. Это целый пласт колоссальной хирургии, который мы осваивали, и мы одними из пионеров в городе были и внедряли это и в России. И в настоящий момент эта проблема в нашей больнице реализована абсолютно великолепно, почему, потому что у нас все хирургические группы специальности широко занимаются лечением беременных. Это наши блестящие хирурги. Борис Цивьян, Городская больница №40, г. Сестрорецк



Система Да Винчи обеспечивает не только минимальную кровопотерю в ходе операции, минимизацию риска кровотечения, послеоперационных болевых ощущений, но и быстрое восстановление пациента после проведения вмешательства. 4 дня назад Людмиле Паньшиной удалили большую часть желудка. Женщина делится своими ощущениями.

Прекрасно, на удивление мне хорошо. Ощущение какое, как-то все это быстро, сложно. Врачи коллектив замечательный.Сейчас я прекрасно себя чувствую, уже 4 день, уже можно кушать. Людмила Паньшина, пациент



Операции с использованием робот-хирургического комплекса по-настоящему безопасны для пациента. Инструмент запрограммирован не реагировать на резкие движения рук, к тому же он сразу отключается при малейшем отведении глаз хирурга. В камерам и манипуляторам в он-лайн режиме всегда подключены сервисные инженеры, которые могут определить дефект работы инструмента и мгновенно его устранить. Еще один немаловажный момент – комфорт хирурга. Любые абдоминальные хирурги, работающие на органах брюшной полости, выполняют длительные операции многочасовые, которые проходят в стоячем положении практически в одной позе. Зачастую это сказывается и на здоровье самого хирурга. Здесь же воплощаются все принципы заботы о хирурге. Он находится в удобном положении. В кресле, удобном стуле. Он может не одевать стерильный халат. Достаточно иметь прикрытые волосы, прикрытую лицевую часть. Тем самым это не стесняет его движений дополнительно.

Каждая операция на роботе стоит более 200 000 рублей. Однако для жителей Петербурга, Ленградской области и других регионов России эти операции бесплатны. Они выполняются в рамках федеральных квот. В сентябре 2017 года в стенах Городской больницы № 40, расположенной в Сестрорецке, прошла 1000-я хирургическая операция с использованием роботизированного хирургического комплекса Da Vinci.