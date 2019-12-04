Кинокомикс Мэтта Ривза "Бэтмен" выйдет в прокат 25 июня 2021 года.

В среду, 4 декабря, стало известно о том, что Роберт Паттинсон заявил, что не считает Бэтмена супергероем. Об этом сообщает Cinema Blend.

По мнению экс-звезды "Сумерек", "Человек — летучая мышь" не достаточно обладает суперспособностями для такого звания. Он отметил, что "Бэтмен" всего лишь богатый человек.

"Брюс Уэйн — всего лишь богатый по-настоящему умный парень, с множеством гаджетов и тягой к справедливости", —заявил Паттинсон.

Напоним, что роль темного рыцаря в предстоящем фильме Мэтта Ривза получил звезда фильма "Сумерки" Роберт Паттинсон. Фильм о Бэтмене кинокомпания Warner Bros. будет снимать на киностудии Leavesden в Великобритании.

Премьера запланирована на 25 июня 2021 года.

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Видео:CineNews, Smasher, The Tonight Show Starring Jimmy Fallon/YouTube