Ритмы SKA в Петербурге: большое интервью с группой ГУДТАЙМС

Пару дней назад в городе на Неве прошел концерт ГУДТАЙМС. А мы вспоминаем, как это было ровно год назад, с флешмобом и дикими фанатскими танцами, с неоднозначными подарками и с интервью со всеми участниками группы.

Свои веселые танцы эти необузданные ребята завезли в Петербург еще несколько лет назад. А в 2019 году наконец-то придумали им название. Станут ли эти пляски новым видом танца, мы пока не знаем, но теперь про них знает даже самый ленивый фанат этих саркастичных бунтарей. Какое название придумали своим телодвижениям участники группы ГУДТАЙМС, какие неприличные подарки дарят им поклонницы, а также, о любви друг к другу и о своих бывших работах - смотрите в большом интервью для Piter.TV. Видео и фото: Piter.TV Дарья Молчанова, Глеб Лялин