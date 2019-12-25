Рынок стрит-ретейла в Петербурге постепенно восстанавливается после спада

За шесть месяцев в городе открылось на 25% больше предприятий, чем закрылось.

Несмотря на пандемию, малый бизнес в Петербурге продолжает развиваться. В частности, постепенно начинает оживать торговля в помещениях, расположенных на первых этажах зданий. Об этом пишет "Фонтанка", ссылаясь на руководителя отдела торговой недвижимости Knight Frank St Petersburg Анну Лапченко.

О восстановлении рынка стрит-ретейла говорит повышенный спрос на аренду торговых помещений. Так, за шесть месяцев в городе открылось на 25% больше предприятий, чем закрылось. По сравнению с прошлым годом объем свободных площадей снизился на 27%.

Снижение вакансий, активный спрос на помещения со стороны клиентов стимулируют постепенное увеличение ставок со стороны собственников помещений. Анна Лапченко

Ранее мы писали, что в Петербурге не хватает складских помещений.

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