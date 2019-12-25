Спрос превышает предложение. В Петербурге не хватает складских помещений

По оценкам консалтинговой компании Knight Frank, в Петербурге объём спроса на складские помещения превышает предложение более чем на 1 миллион квадратных метров. Предполагается, что ситуация на рынке складов стабилизируется в 2023 году, если девелоперы не увеличат свою активность.

Руководитель отдела складской недвижимости Knight Frank Илья Князев отмечает, что свободное предложение в среднем составляет 2-3 тысячи квадратных метров. Остальные площади, которые должны ввести в эксплуатацию в складских комплексах до конца года, уже арендовали более бойкие ритейлеры. Так, Ozon арендовал склады площадью в 135 тысяч квадратных метров в Буграх ещё на этапе строительства.

Дефицит свободного предложения привёл к увеличению объема сделок built-to-suit в 2021 году почти в два раза.

Все спекулятивные объекты заполняются полностью еще на этапе строительства и фактически достраиваются уже с учётом требований арендаторов Алёна Волобуева, руководитель отдела исследований Maris в ассоциации с CBRE

Эксперты отмечают, что с января по ноябрь объём сделок по аренде составил около 517 тысяч квадратных метров. Эти данные превышают в 2,3 раза итоговые показатели за 2020 и 2019 годы. Основной спрос формировали предприятия сегмента розничной торговли, в том числе e-commerce, и дистрибуции. Также лидирующие позиции заняли – сферы "Производство" и "Логистика".

Эксперты планируют, что в IV квартале 2021 года рынок складской недвижимости пополнится 30 тысячами квадратных метров. С учетом первых трех кварталов, можно говорить о суммарных годовых показателях, составляющих 158 тысяч квадратных метров складов. Однако этих площадей будет недостаточно, чтобы превзойти итоговый результат 2020 года в 341 тысячу квадратных метров.

По мнению старшего консультанта отдела индустриальной и складской недвижимости IPG.Estate Кирилла Вечера, 2022 год будет охарактеризован острой нехваткой складской недвижимости в Петербурге. При этом положительные перемены ожидают рынок лишь в 2023-м – в первом полугодии 2024 года. Эксперт уточняет, что изменения будут зависеть исключительно от активности девелоперов.

Частично решить проблему нехватки складских площадей в Петербурге призвана "Горская" – единая территория комплексного развития, созданием которой занимается ООО "Мегалайн". На строительной площадке Комплекса защитных сооружений от наводнений предполагается строительство складов в формате Light Industrial. По словам генерального директора ООО "Мегалайн" Геннадия Корупятника, компания увидела большой потенциал у данного сегмента недвижимости.

Мы сможем не только поддержать малый и средний бизнес, но и придать дополнительный импульс развитию всей территории, сделав её востребованной у деятельных, созидающих предпринимателей. Геннадий Корупятник, генеральный директор ООО "Мегалайн"

Кроме того, в "Горской" возведут город инноваций с IT-деревней, а также зону туризма с Музеем Дамбы и гостиничной инфраструктурой. Создатели концепции вдохновились "зелёным" строительством, которое включает в себя сохранение экологии территории. Благодаря реализации проекта в Приморском районе, неподалеку от Лисьего Носа, появится не только современный складской комплекс гибкого формата, но и обустроенная набережная, велодорожки, экомаршруты.

Сейчас "Мегалайн" ищет профессиональные команды и объединения для участия в конкурсе на разработку архитектурно–градостроительных решений для "Горской". С 8 декабря начинается приём заявок, а финалистов объявят уже в начале февраля. В июне за разработанные концепции они получат 15 миллионов рублей.

Ранее мы писали, что комитет по инвестициям Петербурга открыт для инвестора проекта "Горской".

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