Рик Эстли снял ремейк клипа Never Gonna Give You Up спустя 35 лет

Британский певец Рик Эстли снял ремейк своей клипа Never Gonna Give You Up спустя 35 лет.
56-летний исполнитель принял участие в съемках коллаборации с крупной страховой компанией CSAA Insurance. Эстли повторил большинство сцен из клипа к песне, выпущенной в 1987 году и ставшей его главным хитом.
Отметим, что на сегодняшний день у оригинальной версии клипа более 1,2 млрд просмотров на YouTube.
Ранее мы сообщали, что новый клип "Ленинграда" на песню "Гамаюн" набрал за сутки почти 500 тысяч просмотров.
Видео: YouTube / CSAA Insurance Group, a AAA Insurer
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