Рик Эстли снял ремейк клипа Never Gonna Give You Up спустя 35 лет

Британский певец Рик Эстли снял ремейк своей клипа Never Gonna Give You Up спустя 35 лет.

56-летний исполнитель принял участие в съемках коллаборации с крупной страховой компанией CSAA Insurance. Эстли повторил большинство сцен из клипа к песне, выпущенной в 1987 году и ставшей его главным хитом.

Отметим, что на сегодняшний день у оригинальной версии клипа более 1,2 млрд просмотров на YouTube.

Видео: YouTube / CSAA Insurance Group, a AAA Insurer