  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:51
34
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Рик Эстли снял ремейк клипа Never Gonna Give You Up спустя 35 лет

0 0

56-летний исполнитель принял участие в съемках коллаборации со страховой компанией.

Британский певец Рик Эстли снял ремейк своей клипа Never Gonna Give You Up спустя 35 лет.

56-летний исполнитель принял участие в съемках коллаборации с крупной страховой компанией CSAA Insurance. Эстли повторил большинство сцен из клипа к песне, выпущенной в 1987 году и ставшей его главным хитом.

Отметим, что на сегодняшний день у оригинальной версии клипа более 1,2 млрд просмотров на YouTube.

Ранее мы сообщали, что новый клип "Ленинграда" на песню "Гамаюн" набрал за сутки почти 500 тысяч просмотров.

Видео: YouTube / CSAA Insurance Group, a AAA Insurer

Теги: клип, коллаборация, ремейк, рик эстли
Категории: Лента новостей, Культура, Музыка,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии