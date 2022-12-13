Риелторы заявляют о снижении цен на жильё в Петербурге

Каждый пятый ожидает снижения цен на 5% и более.

В крупнейших городах России ожидается снижение цен на жилье. Об этом информируют данные "Домклик", сообщают "Известия".

Прогнозы риелторов касаются как вторичного жилья, так и квартир в новостройках. Более 60% опрошенных считают, что во II квартале цены на "вторичку" в Москве и Петербурге упадут.

Каждый пятый ожидает снижения цен на 5% и более. В том, что цены на новое жильё скоро пойдут на спад в двух крупнейших городах России, по мнению более 45% экспертов.

При этом ожидается, что спрос на недвижимость останется довольно высоким. Число сделок "за наличные" немного снизится. А вот число предложений во втором квартале должно вырасти.

Ранее новостройки в Петербурге и области стали более востребованы. За первый квартал этого года на рынок в Петербурге вышло 8,6 тыс. квартир, в Ленобласти — 4,1 тыс.

Фото: Piter.tv

