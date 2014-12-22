Резкий рост спроса на мототехнику Honda и Yamaha зафиксировали в Петербурге

В первом полугодии 2025 года интерес к мотоциклам в Северной столице вырос на 7,7%, а к мопедам и скутерам - на 24,3%.

Сервисы "Авито Авто" и "Авито Подработка" зафиксировали значительный рост спроса на мототехнику в Санкт-Петербурге в первом полугодии 2025 года. Согласно опубликованным данным, интерес к мотоциклам увеличился на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольшей популярностью среди пользователей пользуются мотоциклы марок Honda (17,3% от общего спроса), Yamaha (14,4%), ABM (5,9%), Jilang (5,5%) и Alpha (4,5%). Количество объявлений о продаже мотоциклов выросло на 17,8%, с преобладанием тех же марок: Honda (18,6%), Yamaha (11,8%), Suzuki (5,7%), ABM (5,3%) и PROMAX (4,4%).

Особенно заметен всплеск интереса к мопедам и скутерам - спрос на эту категорию техники увеличился на 24,3%. Наиболее востребованными моделями стали Honda Dio AF-27 (3,8% от общего интереса) и Honda Dio AF-34 (2,8%).

В числе наиболее популярных направлений для покупки мото - курьерская доставка на двухколесном транспорте, ремонт мотоциклов и обучение вождению.

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Фото: freepik (azerbaijan_stockers)