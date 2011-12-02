Режиссер-постановщик Сергей Новиков рассказал, что делать для популяризации оперы

На сцене Мариинского театра с успехом прошла опера Рихарда Штрауса "Ариадна на Наксосе" (16+), в которой сочетаются классическая мифология и комедия дель арте.

Режиссер-постановщик Сергей Новиков, известный своими работами в Мариинском театре, в прошлом году представил оперу Лео Делиба "Лакме" (12+), перенеся Индию XIX века в современный город. Теперь на сцене театра с успехом прошла опера Рихарда Штрауса "Ариадна на Наксосе" (16+), в которой сочетаются классическая мифология и комедия дель арте. В интервью "Петербургскому дневнику" Новиков поделился своим видением популяризации оперного искусства.

В детстве Новиков учился в музыкальной школе по классу виолончели, затем окончил музыкальное училище им. М. А. Балакирева по специальности "саксофон-альт, дирижер эстрадного ансамбля". В качестве режиссера-постановщика он поставил ряд опер, включая "Русалку" Александра Даргомыжского, "Иоланту" Петра Чайковского, "Опричника" Петра Чайковского и другие.

Новиков считает, что для популяризации оперы важно предоставлять зрителям возможность слушать ее как на языке оригинала, так и на русском языке. Однако он отмечает, что перевод не всегда точно отражает замысел композитора, и это может затруднить восприятие произведения.

Что касается других способов популяризации оперного искусства, Новиков упоминает массовые фестивали, такие как "Опера – всем" (6+), которые проходят в Петербурге. Он также приводит пример фестиваля "Арена ди Верона", который привлекает туристов и делает Верону центром притяжения.

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Фото: Дмитрий Сермяжко