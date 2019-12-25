Режиссер "Стражей Галактики" рассказал о дальнейшей судьбе Таноса

Режиссер "Стражей Галактики 3" Джеймс Ганн заявил, что считает бессмысленным возвращать злодея Таноса, который был повержен Мстителями в последнем фильме про команду супергероев Marvel. Об этом кинематографист написал у себя в в Instagram.
Постановщик отметил, что во вселенной комиксов еще много интересных персонажей и сюжетных линий. В его новом фильме зрителей ожидают как потери, так и новые знакомства.
Ганн также добавил, что не будет заниматься съемками четвертой части и завершит свою работу над "Стражами" в третьем фильме. Премьера ленты запланирована на следующей год.
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