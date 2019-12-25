Reuters узнал о плане помощи россиянам на 500 млрд руб

Пресс-секретарь Михаила Мишустина отметила, что ей о подобных планах властей РФ ничего неизвестно.

Reuters со ссылкой на два источника в правительстве сообщает о плане помощи россиянам на 500 миллиардов рублей. Данная мера призвана снизить недовольство падающим уровнем жизни в предверии выборов в Государственную думу.

Так, сообщают источники издания, новый пакет мер поддержки граждан в ближайшее время представит президент России Владимир Путин во время ежегодного обращения к Федеральному собранию. Предполагаемый объём помощи составит 0,5% от того ВВП, который прогнозируется на 2021 год.

Пресс-секретарь Михаила Мишустина отметила, что ей о подобных планах властей РФ ничего неизвестно.

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