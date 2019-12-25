До этого датой возобновления полноценной работы предприятий общепита было 25 июля.

Рестораны и кафе вернутся к полноценной работе в Подмосковье 16 июля. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв в своём телеграм-канале.

Отметим, что до этого датой возобновления полноценной работы предприятий общепита было 25 июля.

Отменили и некоторые другие ограничения. Например, в парках отменили масочный и перчаточный режим. Маски и перчатки по-прежнему необходимо надевать в общественных местах, транспорте, магазине.

Ранее Воробьев пообещал оказать помощь всем пострадавшим при ЧП в Рузе.

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