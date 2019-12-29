Ресторан на Дальневосточном проспекте ждет суд из-за лишнего этажа

Ранее там располагался автосалон.

Госстройнадзор обнаружил у ресторана "Tokio-City" на Дальневосточном проспекте лишний этаж. Ведомство подало в суд на популярную точку питания. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Слушание по делу назначили на 27 мая. Ответчиком выступит ООО "Большевик".

По данным "Фонтанки.ру", Госстройнадзор требует вернуть зданию первоначальный вид, перепланировка была незаконной.

Ранее петербуржцы пожаловались на огромную свалку на Дальневосточном проспекте.

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