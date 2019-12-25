Суд Петербурга приостановил деятельность ресторана "Кронверк" на 60 суток

В заведении обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

Петроградский районный суд приостановил деятельность ресторана "Кронверк" при одноименном отеле, расположенного по адресу: улица Блохина, 9А, за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения (ст.6.6 КоАП РФ). Заведение не работает с 21 июня. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города 9 августа.

Ранее в ресторане проводилась внеплановая проверка во время чемпионата Европы по футболу. В ходе проверки специалисты Роспотребнадзора выявили ряд нарушений в заведении: отсутствовала маркировка на некоторых продуктах, не выделено отдельное помещение под уборочный инвентарь (сам инвентарь также не промаркирован), администрация не вела гигиеничный журнал, не соблюдалась поточность чистой и грязной посуды, сырья и готовой продукции, сотрудники не отслеживали показатели температурного режима хранения продуктов в холодильниках и складских помещениях (сами помещения не оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха), также сотрудники не придерживались принципов ХАССП при изготовлении пищевой продукции.

Генеральный директор ООО "Кронверк Кафе" заявил, что в настоящее время все нарушения устранены, и попросил суд заменить штраф на предупреждение. Однако суд своего решения не поменял.

Ранее петербургский суд оштрафовал управляющего ресторана "Delmar" за нарушение антиковидных мер.

Фото: yandex.ru/maps