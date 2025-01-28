Реставраторы Петербурга используют ферменты для восстановления книг

В Российской национальной библиотеке применяют современные методы, включая безопасное удаление скотча, ферментные технологии и цифровые заплаты для восполнения утраченных фрагментов изображений.

В Российской национальной библиотеке специалисты используют современные и ранее экспериментальные методы реставрации книг, которые уже стали частью повседневной практики. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказала заведующая сектором реставрации графики и библиотечных материалов федерального центра консервации библиотечных фондов Светлана Севастьянова.

Среди применяемых решений — безопасное удаление следов скотча, специальные реставрационные составы и ферментные технологии. Один из бытовых спреев прошёл всесторонние исследования и теперь активно используется реставраторами. Скотч, которым читатели продолжают ремонтировать книги, остаётся отдельной проблемой — его клей проникает в структуру бумаги, оставляя трудноудалимые следы, однако сейчас есть более эффективные методы их устранения.

Для восстановления утраченных фрагментов изображений применяются так называемые цифровые заплаты: если удаётся найти оригинал в высоком качестве, изображение печатают на бумаге, близкой по фактуре и цвету. Также в практику вернулись ферменты, которые позволяют точечно удалять клеевые слои и жировые загрязнения без агрессивной химии.

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