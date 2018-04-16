Реставрация Исаакиевского собора и храма “Спас на Крови” должна завершиться к концу этого года

Финансирование ведется за счет государственного музейного фонда.

Сейчас ведутся реставрационные работы в Иссакиевском соборе и храме "Спас на Крови". Капитальный ремонт должен завершиться к концу того года. Об этом в понедельник, 16 апреля сообщили члены Союза реставраторов Петербурга Владимир Стразов и Петр Щедрин.

В частности, ведутся работы на самой верхней части Исаакиевского собора, на 111,5 метрах. Специалисты занимаются облицовкой фонарика. Леса, установленные на нем, планируется разобрать к началу июня 2018 года. Внутреннюю часть купола утеплят к концу этого года.

Щедрин отметил, что в Исаакиевской соборе реставрация интерьеров осуществлялась в 60-х годах XX столетия. В этом году отреставрируют внутреннюю часть южного предела собора. В частности, планируется отремонтировать обвешавшие дубовые двери и подправить живопись на них.



Прохожие могут заметить, что на Спасе на Крови также стоят леса. Сообщается, что в храме ведутся работы по реставрации фасада центрального шатра. Кроме того, будут произведены интерьерные работы. В некоторых частях храма потрескалась краска, треснули стекла, облицовка и керамика. Все это будет исправлено.

Напомним, что реставрация исторических зданий в центре Петербурга во время ЧМ-2018 года будет заморожена. Чиновники не хотят отвечать за травмирование иностранцев.

Фото: Piter.TV