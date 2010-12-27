Реставрация исторических зданий в центре Петербурга заморожена: чиновники не хотят отвечать за травмирование иностранцев

В Северной столицы реставрация в центре города временно остановлена: ее продолжат после мундиаля.

В преддверии Чемпионата мира по футболу в Санкт-Петербурге замораживают реставрацию зданий в центре города. По мнению чиновников, строительные леса небезопасны для любителей спортивных мероприятий. Правительство таким способом хочет обезопасить иностранных фанатов. В настоящее время собственников исторических объектов, на которых ведутся работы, уже предупредили о необходимости избавиться от строительных приспособлений.

Известно, что подобную просьбу передали руководству бизнес-центра по Невскому проспекту, 20. Там располагается памятник архитектуры "Дом Голландской церкви". Об этом сообщает "Neva.Today". Также по данным издания, приостановлен проект восстановления здания под номером 7-9, известного как "Дом Вавельберга".

Специалисты прогнозируют экономические убытки для бизнесменов и строителей, чья деятельность завязана на попавших под указание чиновников здания. Из-за простоя работ предприниматели понесут убытки.

Правительство Санкт-Петербурге обещает, что реставрация продолжится после окончания мундиаля.

