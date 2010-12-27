Иностранцы в Петербурге оформили чеки Tax Free на 120 млн рублей

Таможня оформила 1145 чеков Tax Free.

Иностранцы, которые уезжали из Петербурге с 14 июня по 15 июля 2018 года оформили чеки Tax Free на 120 млн рублей. Об этом сообщили в Северо-Западном таможенном управлении.

Известно, что сотрудники таможни сделали отметки на 1145 чеках Tax Free, сумма которых составила 119,3 млн рублей. Балтийская таможня проверила 7 чеков на 1 млн рублей.

Напомним, что система Tax Free позволяет иностранцам вернуть при выезде из России до 18% от суммы совершенных покупок. Система действует на те товары, которые были приобретены в течение одного дня на сумму не менее 10 000 рублей.

В Петербурге в таком проекте участвует пока что один магазин - универмаг ДЛТ.