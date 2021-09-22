В Минэкономразвития оценили инерционный темп роста экономики до 2030 года

Глава ведомства Максим Решетников отметил, что рост доходов россиян составляет почти половину дополнительного роста экономики РФ.

Глава Министерства экономического развития Российской Федерации Максим Решетников заявил, что инерционный темп роста отечественной экономики до 2030 года оценивается на уровне двух процентов в год. Об этом он сказал в ходе "правительственного часа" в Совете Федерации.

По словам министра, рост доходов граждан страны составляет почти половину дополнительного роста ее экономики.

То есть, если мы не будем предпринимать никаких дополнительных усилий, не будем заниматься развитием экономики, составит чуть выше 2% в год. Максим Решетников, глава Минэкономразвития

Он напомнил, что президент России Владимир Путин ранее поручил повысить данный показатель до трех процентов. Исходя из этого, министерство планирует сократить разрыв между целевыми и инерционными темпами роста.

Ранее Решетников оценил влияние социальных выплат на экономику страны. По его словам, дополнительные средства, которые пошли россиянам за август и сентябрь, положительно скажутся на внутреннем спросе и дадут хороший эффект для роста экономики.

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