Глава Минэкономразвития оценил единовременные выплаты населению как поддержку экономики РФ.

Глава российского министерства по экономическому развитию Максим Решетников оценил влияние социальных выплат на экономику страны. Во время выступления на пленарном заседании Пятого Московского финансового форума чиновник заявил о том, что дополнительные средства, которые пошли россиянам за август и сентябрь, положительно скажутся на внутреннем спросе и дадут хороший эффект для роста экономики.

Мы рассчитываем, что те выплаты, которые у нас в августе-сентябре уже прошли и проходят сейчас, дадут дополнительный всплеск спроса. И мы видим, что структура этого спроса потребительского она меняется. Больше денег поступает на внутренний рынок. Потребляются отечественные товары. Максим Решетников, глава Минэкономразвития

Напомним, что по поручению президента Владимира Путина правительство провело единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей всем пенсионерам, а также детям дошкольного возраста. Военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов получат по 15 тысяч рублей. По данным статьям расхода из государственного бюджета было выделено свыше 200 млрд и около 500 млрд рублей соответственно.

Решетников: рост цен на продовольствие в мире не завершен.

Фото и видео: Пятый Московский финансовый форум

